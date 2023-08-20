تحقيق الإغلاق المالي لـ “الشعيبة 1″ و”الشعيبة 2” للطاقة الشمسية

أعلنت شركة "أكوا باور" وشركة المياه والكهرباء القابضة "بديل"، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة "أرامكو الطاقة"، اليوم الأحد، عن تحقيق الإغلاق المالي لمشاريع "الشعيبة 1"، و"الشعيبة 2"، للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة، بقدرة إجمالية تبلغ أكثر من 2.6 غيغاواط.

وتعد مشاريه "الشعيبة 1"، و"الشعيبة 2"، للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة من أضخم مشاريع الطاقة الشمسية في العالم بقدرة 2.6 غيغاواط وبتكلفة استثمارية تصل إلى 2.37 مليار دولار، وحصلا على تمويل طويل الأجل بـ 6.1 مليار ريال، بينهم 1.7 مليار ريال من صندوق التنمية الوطني، و1.18 مليار دولار من تحالف بنوك محلية وإقليمية ودولية.

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يشار إلى أن التحالف المصرفي المشارك في التمويل، هو البنك السعودي الفرنسي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ميزوهو، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، وستاندرد تشارترد، والبنك السعودي للإستثمار.

ويشارك صندوق الاستثمارات العامة في تنفيذ 5 مشاريع للطاقة الشمسية بطاقة 8 جيجاواط، باستثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار مع شركائه في شركات: "سدير" و"الشعيبة 2" و"الرس 2" و"الكهفة" و"سعد 2".