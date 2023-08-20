الاتحاد البرازيلي: نراقب الظروف السريرية لوضع نيمار

أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانًا، الأحد، نقلته الصحف البرازيلية، بشأن إصابة البرازيلي نيمار، لاعب الهلال الجديد.

وقال البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب نادي الهلال، بعد تعادله مع ضيفه الفيحاء 1-1 السبت، إن لاعبه الجديد البرازيلي نيمار لن يكون متوافراً في المباريات المقبلة بسبب إصابة عضلية.

🎙جيسوس ردًا على سؤال؛ هل الفريق سيتعاقد مع ظهير أيسر: لدينا 8 أجانب في الوقت الحالي، ولا أفكر بتغيير ميشايل#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/pJh7DvVNxC — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2023

وعبر خيسوس عن دهشته من استدعاء نيمار إلى تشكيلة البرازيل التي ستخوض أول مباراتين في تصفيات مونديال 2026 رغم إصابته، قائلًا: "لا أعلم عن موعد عودة نيمار حتى الآن، ولكننا سنحاول تجهيزه في أسرع وقت للاستفادة من خدماته".

وأشار الاتحاد البرازيلي في بيانه إلى أن "القسم الطبي يراقب الظروف السريرية لوضع نيمار جونيور، واللجنة الفنية على علم بالوضع وكانت على اتصال دائم باللاعب".

ويستعد الهلال لمواجهة الرائد يوم 24 أغسطس الحالي، ومع الاتفاق في 28، ومع الاتحاد بطل الدوري مطلع سبتمبر، ومع الرياض في 15 من الشهر ذاته، ومع ضمك في 21 منه.