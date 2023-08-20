مؤسسة محمد بن سلمان تقيم “جولة مسك” في الباحة نهاية الشهر الجاري

برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تنظم مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023م، فعالية "جولة مسك" في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

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وتأتي هذه النسخة من "جولة مسك" في إطار فعاليات برامج ومبادرات مؤسسة محمد بن سلمان، حيث ستُقام خلالها بمشاركة رؤساء تنفيذيين ورواد أعمال وأصحاب التجارب المُلهمة، 4 جلسات حوارية لمسارات مسك الأربعة:

مسك القادة.

مسك الريادة.

مسك المهارات.

مسك للمجتمع.

ستُقدم الجولة لشباب وفتيات منطقة الباحة، 6 ورش عمل تفاعلية في المجالات القيادية والريادية والمهنية والإبداعية، ومساحة مخصصة للتطوير المهني؛ لدعم وتمكين الخريجين والخريجات من بناء وتطوير مسيرتهم المهنية، كما ستُعرّف الجولة بفرص التمكين للجيل الواعد وما توفره مؤسسة "مسك" وجهاتها التابعة من برامج ومبادرات تمكينية، من خلال الأجنحة التعريفية المصاحبة التي تهدف إلى بناء مجتمع شبابي تفاعلي وطموح.

وستنعقد ضمن "جولة مسك" المناظرة الختامية لبرنامج صوت الشباب الذي يهدف إلى استقطاب الطاقات الشبابية من جميع أنحاء المملكة، وإشراكهم في رحلة إثرائية تُفعّل دورهم كمواطنين فاعلين ومؤثرين وقادرين على بناء مستقبلٍ واعد، حيث يسعى البرنامج إلى تمكين مجتمع الشباب من أُسس الحوار والتواصل والتفكير النقدي وبناء الحجج، وتأهيل الشباب والفتيات للمنافسة النهائية وخوض مناظرة أمام صُناع القرار؛ لمناقشة موضوعات تهتم بشؤون الشباب في القطاع غير الربحي.

وتواصل مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" ما بدأته منذ 2022م، حيث انعقدت 5 جولات سابقة في جدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك والقصيم، استفاد منها أكثر من 27 ألف شاب وشابة.