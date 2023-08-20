أكثر من 7259 مستفيدًا عبر منصة “شفاء” ضمن الخدمات العلاجية المقدمة

استعرض برنامج "تحول القطاع الصحي" إحدى برامج رؤية المملكة (2030) أرقامًا كان لها بالغ الأثر الإنساني في إتاحة الخدمات الصحية للحالات المستحقة، بجانب تمكين المتطوعين والممارسين الصحيين من تقديم الخدمات الصحية، وذلك من خلال إشراكهم في قنوات موثوقة ومعتمدة للمشاركة المجتمعية الصحية عبر مبادراته المتعددة التي تعمل على تحقيق مستهدفات البرنامج في تسهيل وصول الخدمات الصحية لمستفيديها.

وصول العلاج لمن ليست لديهم أهلية

ومبادرة "المشاركة المجتمعية" من أبرز مبادرات وزارة الصحة التي نتج عنها أهم منصتين للعطاء الصحي، الأولى: منصة "شفاء" التابعة لصندوق الوقف الصحي، التي أسهمت في وصول العلاج لمن ليست لديهم أهلية العلاج بالإضافة إلى إسهامها في حوكمة العلاج الخيري، إذ استفاد من خلالها 7259 حالة مستحقة للعلاج.

والأخرى: منصة "التطوع الصحي" ممثلة بمركز التطوع الصحي، التي أثمرت باستفادة 108 ملايين مستفيد في أنحاء المملكة يشمل المواطن، والمقيم، والزائر، والمعتمر، والحاج؛ تحقيقًا لبلوغ مستهدفاتها في زيادة الفرص التطوعية عبر تمكين المتطوعين في مختلف المجالات الصحية من مناطق المملكة؛ ليكون المنظم الصحي لجهود البذل والعطاء الصحي مقدمًا من أفراد المجتمع.

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