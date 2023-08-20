ريال مدريد يهنئ منتخب إسبانيا للسيدات لفوزه بلقب كأس العالم

حرص نادي ريال مدريد على توجيه تهنئة خاصة إلى منتخب إسبانيا للسيدات عقب فوزه بلقب كأس العالم.

وتوجت إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخها، بعد التغلب على إنجلترا بهدف دون رد اليوم الأحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أستراليا.

وجاء هدف إسبانيا الوحيد في مباراة اليوم عن طريق أولجا كارمونا في الدقيقة 29.

وكتب نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسميعلى موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تهانينا لأبطال العالم على الفوز بالمونديال، نوجه التهنئة إلى المنتخب الإسباني وإلى لاعباتنا".

يذكر أن إسبانيا أصبحت خامس منتخب يتوج بكأس العالم للسيدات، بعد الولايات المتحدة (4 مرات) ألمانيا (مرتان) والنرويج (1) واليابان (1).

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وقبل نسخة هذا العام، لم تحقق إسبانيا سوى انتصار واحد في كأس العالم للسيدات.