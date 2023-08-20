الخطوط الجوية الكويتية تقلص خسائرها بنحو 50 % في عام 2022

أعلن رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان أن الشركة قلصت خسائرها من 107 ملايين دينار كويتي (نحو 1ر347 مليون دولار أمريكي) إلى 55 مليون دينار (نحو 4ر178 مليون دولار) في عام 2022 أي نسبته 50%.

وأوضح الدخان في مؤتمر صحفي اليوم الأحد عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة بنسبة حضور بلغت 100 % أن(الخطوط الكويتية) حققت نتائج إيجابية فعلية في عام 2022 إذ بلغ اجمالي إيرادات الركاب 1ر289 مليون دينار (نحو 9ر937 مليون دولار) بزيادة نسبتها 11 في المئة.

٣.٥ مليون راكب

وأوضح أن عدد الركاب في الخطوط الجوية الكويتية وصل إلى 5ر3 مليون راكب بزيادة نسبتها 2 في المئةمشيرا إلى أن الشركة شغلت نحو 5ر25 ألف رحلة بزيادة نسبتها 5 % كما وصلت نسبة امتلاء المقاعد إلى 7ر69 % بزيادةنسبتها 2 %.

وذكر أن الشركة "حققت رقما قياسيا لأول مرة بعدد الركاب في شهر يوليو الماضي إذ بلغ 486848 راكبا مقارنة بأعلى رقم حققته سابقا451569 راكبا في شهر يناير العام 2020.

وأشار إلى أن دخل (الخطوط الكويتية) في الفترة من ناير إلى يوليو من العام الحالي بلغ نحو 191 مليون دينار (نحو 6ر619 مليون دولار)مقارنة ب3ر148 مليون دينار (نحو 1ر481 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2022 بزيادة نسبتها 29 %.

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