الرياض جاهزة لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال 2023

تتواصل الاستعدادات بالرياض لاستضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال، في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وتقام بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال خلال الفترة من 3 إلى 17 سبتمبر المقبل، وهي البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد اختار 60 حكمًا من أفضل حكّام اللعبة على مستوى العالم لإدارة منافسات البطولة.

ويشارك في البطولة فيها أكثر من 2500 رياضي ورياضية من ️170 دولة في العالم.

وستشهد اجتماعات عدة،

ومن المقرر أن تُعقد عدة اجتماعات خلال الأيام المقبلة، أبرزها اجتماع "الكونغرس" للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وسيتم من خلاله اعتماد بعض القرارات المهمة التي طُرِحت في جدول الأعمال.

كما سيتم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي وآخر لعدد من اللجان منها الطبية ولجنة الإعلام واللجنة العلمية والبحوث، إضافة إلى الاجتماع الفني للمنتخبات المشاركة في البطولة.

ووفرت اللجنة المنظمة للبطولة أفضل المعدات الرياضية من أرضيات وأوزان للمتنافسين من أقوى الشركات المعتمدة للعبة رفع الأثقال.

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كما سيُستخدم في البطولة المنافسات تقنية الفيديو المساعد أثناء المنافسات في حال اعتراض أحد اللاعبين على الرفعة.

ويُنتظر أن تسجل البطولة أرقاماً قياسية جديدة، في ظل مشاركة أبطال العالم من جميع القارات، وكونها محطة عبور للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.