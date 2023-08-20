أستون فيلا يزيد أوجاع إيفرتون برباعية في الدوري الإنجليزي

استعاد فريق أستون فيلا توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الكبير على ضيفه إيفرتون بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

أقيمت المباراة مساء اليوم الأحد على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة البريميرليج.

أنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين أحرزهما جون ماكجين في الدقيقة 18 ودوجلاس لويز في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، عزز أستون فيلا تقدمه بثنائية أخرى عن طريق ليون بايلي وجون دوران في الدقيقتين 51 و75.

الكولومبي جون دوران بديل واتكينس يسجل الهدف الرابع لأستون فيلا#الدوي_الإنجليزي_الممتاز #أستون_فيلا_إيفرتون pic.twitter.com/u9RRsRgyZB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 20, 2023

وحصد أستون فيلا أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم.

وكان أستون فيلا قد خسر مباراته في الجولة الأولى في مسابة الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل 1 / 5 .

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في المقابل، ظل إيفرتون بلا رصيد بعدما تلقى هزيمته الثانية على التوالي في الدوري، عقب خسارته في الجولة الأولى أمام فولهام بهدف نظيف.