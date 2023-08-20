أمطار على 8 محافظات في منطقة جازان

شهدت 8 محافظات بمنطقة جازان وعدد من القرى والمراكز التابعة، هطول أمطار غزيرة، اليوم الأحد.

شملت الأمطار محافظات العارضة، والحرث، وهروب، والدائر بني مالك، وفيفا، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

هطول الأمطار على بعض المناطق

وشهدت منطقة مكة المكرمة بالطائف والشفاء، أمس، أعلى كمية من مياه الأمطار، كما هطلت الأمطار على منطقة الباحة في بلجرشي والمخواة وشدا الأعلى، وأبو عريش في جازان.

كما شهدت منطقة عسير في مطار أبها، وأبها الشغف، وأبها مركز التدريب بالسودة، قاعدة خميس مشيط، سراة عبيدة، تنومة، أبها شعار، النماص، أبها بلحمر، وظهران الجنوب، كميات كبيرة من الأمطار.

اقرأ أيضًا:

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود