يونيون برلين يحقق فوزًا عريضًا على ماينز في الدوري الألماني

افتتح يونيون برلين مشواره في الدوري الألماني لكرة القدم انتصار عريض على ضيفه ماينز برباعية مقابل هدف واحد اليوم السبت في الجولة الأولى من المسابقة.

وبذلك حصد يونيون برلين أول 3 نقاط له في الدوري الألماني هذا الموسم.

وتمكن كيفين بيهرينس من تسجيل 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق الأولى والتاسعة و70، فيما أضاف ميلوس بانتوفيتش الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

أما الهدف الوحيد لماينز فأحرزه أنتوني كاسي في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

Vorne ein Durchnittsstürmer, hinten der siebendbeste Torhüter der Bundesliga 😌 #FCUM05 pic.twitter.com/96Ltt05KYx — 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 20, 2023

وأهدر ماينز ركلتي جزاء في الدقيقتين 62 و89 نفذهما لودوفيتش أجورك، كانتا كفيلتان بإعادة الفريق الضيف إلى أجواء المباراة.

وكان يونيون برلين تأهل للدور الثاني بكأس ألمانيا عقب فوزه 4-صفر على استوريا فالدورف، الناشط بدوري الدرجة الخامسة، فيما صعد ماينز للدور نفسه، بعد فوزه 1-صفر على ايلفرسبيرج، الناشط بدوري الدرجة الثانية.