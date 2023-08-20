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يونيون برلين يحقق فوزًا عريضًا على ماينز في الدوري الألماني

20 أغسطس 2023 · < 1 minutes
يونيون برلين
يونيون برلين

افتتح يونيون برلين مشواره في الدوري الألماني لكرة القدم انتصار عريض على ضيفه ماينز برباعية مقابل هدف واحد اليوم السبت في الجولة الأولى من المسابقة.

وبذلك حصد يونيون برلين أول 3 نقاط له في الدوري الألماني هذا الموسم.

وتمكن كيفين بيهرينس من تسجيل 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق الأولى والتاسعة و70، فيما أضاف ميلوس بانتوفيتش الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

أما الهدف الوحيد لماينز فأحرزه أنتوني كاسي في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

وأهدر ماينز ركلتي جزاء في الدقيقتين 62 و89 نفذهما لودوفيتش أجورك، كانتا كفيلتان بإعادة الفريق الضيف إلى أجواء المباراة.

وكان يونيون برلين تأهل للدور الثاني بكأس ألمانيا عقب فوزه 4-صفر على استوريا فالدورف، الناشط بدوري الدرجة الخامسة، فيما صعد ماينز للدور نفسه، بعد فوزه 1-صفر على ايلفرسبيرج، الناشط بدوري الدرجة الثانية.