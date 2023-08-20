خسر الديربي.. تشيلسي يفشل في الفوز للمباراة الثانية على التوالي

فشل تشيلسي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعدما خسر على يد مضيفه وجاره وست هام يونايتد بنتيجة 1-3 على ملعب "لندن الأولمبي" مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية من المسابقة.

وتجمد رصيد تشيلسي عند نقطة واحدة فقط حصدها من التعادل مع ليفربول 1/1 في الجولة الأولى.

في المقابل، رفع وست هام رصيده إلى 4 نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى مع بورنموث 1/1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم وست هام بهدف سجله المغربي نايف أكرد في الدقيقة السابعة، وتعادل تشيلسي عن طريق كارني تشوكويميكا في الدقيقة 28.

🇲🇦⚽️ رأسية قوية من المغربي نايف أكرد تسكن شباك تشلسي #الدوري_الإنجليزي #وست_هام_تشلسي pic.twitter.com/aThbMZwPrc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 20, 2023

وفشل تشيلسي في الخروج من هذا الشوط متقدما بعدما أهدر إنزو فرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق وست هام من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ميشيل أنطونيو في الدقيقة 53.

ورغم النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض، بعد طرد نايف أكرد في الدقيقة 67، غير أنه تمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.