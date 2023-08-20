إجلاء 12 قرية في اليونان بسبب حرائق الغابات.. والسلطات تدعو إلى توخي الحذر

أجلت السلطات اليونانية، اليوم الأحد، 4 قرى جديدة بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا، مع اقتراب حريق غابات هائل دمر عدة منازل بالفعل نهاية الأسبوع.

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وأدى حريق الغابات القريب من بلدة الكسندروبوليس، لإخلاء ثماني قرى أخرى أمس السبت، دون وقوع إصابات في صفوف رجال الإطفاء أو السكان.

واشتعلت النيران وسط هبوب رياح عاتية، وحذرت سلطات الحماية المدنية من خطر نشوب حريق ضخم يوم الاثنين في المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا، وأجزاء أخرى جنوبي اليونان.

ومن جانبه قال فاسيليس كيكيلياس، وزير الحماية المدنية اليوناني، اليوم الأحد، إن رجال الإطفاء وأفراد من الشرطة والجيش ومتطوعين يخوضون معركة مكثفة في ألكساندروبوليس، ودعا إلى توخي الحذر الشديد في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين.

ويكافح نحو 200 رجل إطفاء - بمساعدة 16 طائرة - ومتطوعين بالقرب من الكسندروبوليس.