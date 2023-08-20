مدة غياب نيمار تصدم الهلال

كشفت تقارير صحفية عن مدة غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال الجديد، عن "الزعيم"، في ظل معاناته من الإصابة.

وأعلن الهلال يوم الثلاثاء الماضي التعاقد مع نيمار لمدة موسمين قادمًا من باريس سان جيرمان، على أن يحصل على راتب سنوي قدره 100 مليون يورو.

ووصل نيمار إلى الرياض يوم الجمعة، فيما قدمه الهلال لجماهيره في حفل ضخم أمس السبت قبل انطلاق مباراة الفريق ضد الفيحاء في الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

لكن جورجي جيسوس، مدرب الهلال، فجّر مفاجأة بعد التعادل مع الفيحاء بهدف لمثله، عندما أشار إلى أن نيمار لن يتمكن من اللعب مع الفريق بسبب "إصابة بسيطة" مازال اللاعب يعاني منها.

وشدد جيسوس على أن مدة غياب نيمار لم تتحدد بعد.

لكن صحيفة "ديلي ميل" كشفت اليوم الأحد أن مدة غياب النجم البرازيلي الدولي عن الملاعب ستصل إلى نحو شهر.

وأضافت الصحيفة أن نيمار لن يشارك مع الهلال في أي مباراة قبل منتصف سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار لم يتعافَ بعد من إصابة الكاحل التي لحقت به مع باريس سان جيرمان الماضي، ومنعته من اللعب لمدة 6 أشهر.