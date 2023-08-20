حفيد جيمي كارتر حول وضع جده الصحي: من الواضح أننا في الفصل الأخير

قال حفيد الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر (98 عاما)، حول الوضع الصحي لجده، إنه "من الواضح أننا في الفصل الأخير".

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وعبّر جوش كارتر، خلال مقابلة مع مجلة "People" "رغم أنه يبلغ من العمر 99 عاما تقريبا، إلا أنه يعلم كمّ التمنيات الطيبة التي يتلقاها ويشعر بحب الناس له".

وحول جدته روزالين كارتر، المصابة بالخرف، قال إنها "على دراية بتشخيص حالتها، ولا تزال تعرف من نحن، وأننا عائلتها، وهذا هو الجزء الأهم، كما أن جدتي لا تزال قادرة على تكوين ذكريات جديدة".

تابع: "من الصعب على جيمي كارتر أن يرى زوجته تفقد بعضا من ذكرياتها، ولا يزالان يمسكان بأيدي بعضهما البعض، هذا أمر مدهش".

يذكر أن جيمي كارتر، كان دخل دورا لرعاية المسنين في فبراير الماضي، قبل أن يقرر تلقي الرعاية الصحية في منزله بولاية جورجيا.

وتغلب الرئيس السابق على سرطان الدماغ عام 2015، لكنه واجه سلسلة من المشكلات الصحية في عام 2019، قبل أن يخضع لعملية جراحية في الدماغ.

وتولى كارتر، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، رئاسة الولايات المتحدة في الفترة من 1977 إلى 1981 قبل أن يخسر انتخابات الولاية الثانية أمام الجمهوري رونالد ريغان.