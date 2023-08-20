افتتاح أعمال اللجنة السعودية الأردنية في دورتها الـ18 بالرياض

رحب وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية المساعد لتطوير القطاع سيف بن سعد الفقار، بالحضور ومنهم أمين عام وزارةُ الصناعة والتجارة والتموين الأردنية دانا الزعبي في افتتاح أعمال اللجنة السعودية الأردنية المشتركة في دورتها الـ 18 اليوم المقامة بالرياض.

وأكد الفقار أن هذه الدورات المشتركة تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - مضيفًا أن هذه الاجتماعات تعقد إشارة لما تضمنته المـادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين الموقَّعة عام 1382هـ/1962م،التي انبثق عنها تشكيل اللجنة السعودية الأردنية المشتركة.

وبيَّن أنه لا يخفى على الجميع تطلعات البلدين الشقيقين في تعزيز التعاون في شتى المجالات، والعمل سويًّا كفريقٍ واحدٍ لترجمة وتحقيق تلك التطلعات، مضيفًا أن تنفيذ جميع ما ورد من توصيات في الدورات السابقة للجنة والاهتمام بتفعيل ما ورد في مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها، والتي سيتم توقيعها في الاجتماع الوزاري غدًا.

متانة العلاقة بين البلدين

بدورها، أكدت الزعبي، متانة العلاقة بين البلدين في شتَّى المجالات، مضيفةً "أننا نشهد اليوم في الرياض استكمال أعمال الاجتماعات التي عُقدت العام الماضي في عمَّان؛ لإيجاد الحلول العملية وتذليل العقبات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين".

وشهدت أعمال اللجنة استكمال نصوص الاتفاقيات ومذكرات التفاهم و(البروتكولات) والبرامج التنفيذية، وتطوير أفضل الأساليب التي من شأنها دعم مسيرة التعاون بين البلدين، وتجاوز ما قد يطرأ من معوقات وصعوبات، وإتاحة الفرص لخلق مجالات عدة للتعاون بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على تطوير أوجه التعاون الثنائي، وتعزيز العمل المشترك بينهما.

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