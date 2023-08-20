وزير التعليم يلتقي سفيري كندا والعراق لبحث سبل التعاون العلمي

التقى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، السفير الكندي لدى المملكة السيد جان فيليب لينتو، لبحث سبل التعاون العلمي بين المملكة وكندا، في مجالات التعليم العام والجامعي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب فرص التعاون المستقبلية بين البلدين.

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وناقش اللقاء الفرص التعليمية المتاحة لأبناء المملكة بعد إضافة "كندا" كإحدى وجهات الابتعاث الجديدة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث؛ تحقيقًا لاستراتيجية البرنامج بتنويع خيارات التعليم أمام أبناء وبنات المملكة للالتحاق بأفضل المؤسسات التعليمية بدول العالم.

واستعرض اللقاء آليات التعاون بين الجامعات السعودية والجامعات الكندية، والتبادل العلمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية في البلدين، وكذلك استعراض فرص الاستثمار التعليمي في المملكة.

كما استقبل وزير التعليم، في مكتبه بالوزارة، سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، واستعرض اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية والعلمية، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي - العراقي، بما يعزز التنمية في البلدين الشقيقين، وكذلك تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

وجرى، خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعليم الجامعي بين المملكة والعراق، ودعم الجهود المتعلقة بالشراكات بين الجامعات في البلدين، والاستفادة من المنح الدراسية التي تقدمها المملكة للطلبة العراقيين للدراسة في الجامعات السعودية.