فرانكفورت يرفض عرض سان جيرمان لضم كولو مواني

رفض نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني العرض الذي تقدم به باريس سان جيرمان للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني.

وقال ماركوس كورشه، المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت، في تصريحات لشبكة "دي أيه زد إن"، اليوم الأحد، إن ناديه تلقى عرضًا أوليًا للاستغناء عن مواني.

وأضاف كورشه "هناك عرض بالفعل، لكنه لم يرتقِ للتوقعات لأننا لا نريد بيعه".

ولم يكشف مسؤول فرانكفورت اسم النادي الذي تقدم بالعرض، لكن وسائل إعلام فرنسية ذكرت أمس السبت أن باريس سان جيرمان، سيتقدم بعرض قيمته 70 مليون يورو (2ر76 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب.

وأكدت صحيفة "ليكيب" وشبكة "فوت ميركاتو" أن كولو مواني وسان جيرمان اتفقا على الشروط الشخصية للعقد.

لكن تقارير ذكرت أن فرانكفورت يرغب في الحصول على الأقل على 100 مليون يورو للاستغناء عن خدمات المهاجم الفرنسي، الذي انضم للفريق في 2022 ويمتد عقده إلى 2027.

وأكد كورشه "ليس من خططنا أن نبيعه، يجب عليك فقط أن تنتظر وترى كيف ستتطور الأمور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالتأكيد هناك اهتمام من نادٍ، ولكننا نتوقع ألا نبيعه حاليا".

وتابع مسؤول فرانكفورت "لا يوجد جدوى من التحدث عن الأرقام حاليا. في الحقيقة نحن سعداء بوجوده هنا الآن. إنه لاعب جيد للغاية".