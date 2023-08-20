“سدايا” تتيح التسجيل في 12 معسكرًا لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى من معسكرات سدايا "علوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5"، التي تقام بالرياض خلال الفترة من 17 سبتمبر إلى منتصف ديسمبر 2023م.

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معسكرات سدايا "علوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5" تقام بواقع 12 معسكرًا، لتدريب أكثر من 240 من الكوادر الشابة الوطنية، في تخصصات التقنية عبر مسارات تعليمية متنوعة تهدف إلى تزويدهم بالمعارف التي تسهم في بناء وتطوير حلول وتطبيقات في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتشمل موضوعات معسكرات سدايا:

استخراج البيانات وتحليلها.

تعلم الآلة.

معالجة اللغات الطبيعية.

رؤية الحاسوب.

التحليل التنبؤي.

البيانات الضخمة.

الأخلاقيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتستهدف حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية ومن لديه إلمام بالبرمجة من المتخصصين بالتقنية وغير المتخصصين بما لا يزيد عن خمس سنوات من الممارسة؛ بغية تطويرهم في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي وصناعة كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في مختلف مجالات هذه التقنيات المتقدمة وتأهيلهم علميًّا للحصول على شهادات احترافية في المجال.

ويمكن للراغبين الالتحاق بهذه المعسكرات زيارة الرابط التالي:‏ https://sdaia.academy/t5-bootcamp .