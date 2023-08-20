لامين يامال لاعب برشلونة يحقق رقمًا تاريخيًا في الدوري الإسباني

حقق لامين يامال، لاعب برشلونة الواعد، رقمًا تاريخيًا في مسابقة الدوري الإسباني بمشاركته مع الفريق في مباراة قادش التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من الموسم الجاري للمسابقة.

ودفع تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بالشاب لامين يامال، في التشكيل الأساسي للفريق في المباراة، لأول مرة في مسيرته.

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لامين يامال أصبح أصغر لاعب في القرن الـ21 يبدأ مباراة أساسيًا في الدوري الإسباني.

لاعب برشلونة خاض مباراة اليوم وعمره 16 عامًا و38 يومًا فقط.

وحطم يامال رقم الكاميروني فابريس أولينجا الذي شارك أساسيًا بعمر 16 عامًا و112 يومًا في سبتمبر 2012.

وحقق برشلونة الفوز على قادش بثنائية نظيفة، سجلها بيدري وفيران توريس.

وقبل مباراة اليوم، شارك يامال مع برشلونة كبديل في مباراتين، جاءتا في الدوري الإسباني، الأولى أمام ريال بيتيس في الجولة 32 من الموسم الماضي، والثانية أمام خيتافي في الجولة الافتتاحية من الموسم الجاري.