الهدى يهزم العربي الكويتي ويتصدر مجموعته في البطولة العربية للأندية لكرة اليد

تمكن الهدى من الفوز على العربي الكويتي بنتيجة 33 - 29 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، ضمن البطولة العربية للأندية لكرة اليد والمقامة في المملكة العربية السعودية.

واحتل الهدى بهذا الانتصار صدارة المجموعة الثانية من البطولة العربية للأندية.

نهاية المباراة.. العربي الكويتي 🆚 الهدى السعودي#البطولة_العربية_لكرة_اليد_2023 pic.twitter.com/eKy0zWyS4o — الاتحاد العربي لكرة اليد (@ArabHandball) August 20, 2023

من جانبه، أوقف البنك الأهلي المصري سلسلة انتصارات نظيره مضر، بعدما تغلب عليه بنتيجة 25 - 23، خلال المواجهة التي جمعتهما، على نفس الصالة، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة.

وكان الحشد العراقي ووفاق عين التوتة الجزائري حسما تأهلهما للدور الربع النهائي من البطولة، بعد فوز الأول على الجزيرة الإماراتي في المجموعة الأولى بنتيجة 40 - 31، وتغلب الثاني على الشعلة اليمني في المجموعة الثانية بنتيجة 40 - 17.

وتستكمل المباريات اليوم الإثنين بمباراة الزمالك المصري والشعلة اليمني في إطار منافسات المجموعة الثانية، ويلتقي الكويت الكويتي مع الحشد العراقي في إطار منافسات المجموعة الأولى.

كما البنك الأهلي المصري نظيره الجزيرة الإماراتي خلال المواجهة التي تجمعهما في الجولة الأخيرة اليوم، حيث يحتل وصافة الترتيب برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن مضر الذي أنهى مواجهاته في الدور التمهيدي.

أما العربي الكويتي فسوف يدخل في حسابات معقدة في حال انتصاره لتحديد المراكز الثلاثة الأولى في المجموعة الثانية، عندما يلتقي وفاق عين التوتة الجزائري.