الصفقة حُسمت.. إيمريك لابورت إلى النصر

أكدت تقارير صحفية أن النصر حسم صفقة ضم إيمريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي، لتعزيز دفاعه في الموسم الجديد.

وحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي المتخصص في شؤون الانتقالات فابريزيو رومانو مساء الأحد فإن النصر اتفق مع مانشستر سيتي ولابورت على صفقة الانتقال.

تفاصيل صفقة انضمام لابورت إلى النصر

وأضاف أن النصر قدم 30 مليون يورو لمانشستر سيتي نظير التخلي عن المدافع، فيما سيحصل اللاعب نفسه على 20 مليون دولار كراتب سنوي.

ومن المتوقع أن يمتد عقد إيمريك لابورت مع النصر حتى عام 2026.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن لابورت وأوتافيو، لاعب بورتو، سينضمان إلى قلعة "العالمي" الأسبوع المقبل.

ويتبقى عامان في عقد لابورت مع مانشستر سيتي، لكنه يعاني من قلة مشاركاته مع الفريق.

وخاض المدافع 12 مباراة فقط في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، كما دخل بديلًا في وقت متأخر خلال مباراة بيرنلي ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد، وغاب ععن مباراة نيوكاسل يونايتد في الجولة الثانية.

وسيكون لابورت خامس صفقات النصر في الميركاتو الصيفي، بعد الرباعي مارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس، وساديو ماني.