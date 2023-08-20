يوفنتوس يستهل موسمه بثلاثية في شباك أودينيزي

استهل يوفنتوس مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بفوز كبير على نظيره أودينيزي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت مساء الأحد.

وأحرز يوفنتوس أهدافه الثلاثة في الشوط الأول عن طريق فيدريكو كييزا في الدقيقة الثانية، ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، وأدريان رابيو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفشل الفريقان في الشوط الثاني في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

يوفنتوس يبدأ موسه في الكالتشيو بالفوز على أودينيزي 3-0.. شاهد أهداف المباراة#أودينيزي_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/VLcD811SG4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 20, 2023

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة الافتتاحية، قلب ليتشي تأخره بهدف أمام لاتسيو إلى فوز 2 - 1.

وأنهى لاتسيو الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه شيرو إيموبيلي في الدقيقة 26، وفي الشوط الثاني، تمكن ليتشي من العودة عن طريق بونتوس ألمكفيست في الدقيقة 85 قبل أن يسجل فيدريكو دي فرانشيسكو هدف الفوز في الدقيقة 87.

ليتشي يقلب الطاولة على لاتسيو في الدقائق الأخيرة ويفوز بنتيجة 2-1 ⚽️ شاهد أهداف المباراة 📽️#ليتشي_لاتسيو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/8gYwivRbcJ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 20, 2023

وفي مباراة ثالثة، استهل فريق روما حملته بالتعادل مع ضيفه ساليرنيتانا 2/2.

وسجل هدفي روما أندريا بيلوتي في الدقيقتين 17 و82، بينما سجل هدفي ساليرنيتانا أنتونيو كاندريفا في الدقيقتين 36 و49.

وحصد فريق روما، الذي يشارك هذا الموسم في الدوري الأوروبي، أول نقطة في البطولة، ونفس الأمر بالنسبة لساليرنيتانا، الذي تفادى الهبوط في الموسم الماضي.