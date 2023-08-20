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يوفنتوس يستهل موسمه بثلاثية في شباك أودينيزي

21 أغسطس 2023 · < 1 minutes
يوفنتوس
يوفنتوس

استهل يوفنتوس مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بفوز كبير على نظيره أودينيزي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت مساء الأحد.

وأحرز يوفنتوس أهدافه الثلاثة في الشوط الأول عن طريق فيدريكو كييزا في الدقيقة الثانية، ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، وأدريان رابيو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفشل الفريقان في الشوط الثاني في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة الافتتاحية، قلب ليتشي تأخره بهدف أمام لاتسيو إلى فوز 2 - 1.

وأنهى لاتسيو الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه شيرو إيموبيلي في الدقيقة 26، وفي الشوط الثاني، تمكن ليتشي من العودة عن طريق بونتوس ألمكفيست في الدقيقة 85 قبل أن يسجل فيدريكو دي فرانشيسكو هدف الفوز في الدقيقة 87.

وفي مباراة ثالثة، استهل فريق روما حملته بالتعادل مع ضيفه ساليرنيتانا 2/2.

وسجل هدفي روما أندريا بيلوتي في الدقيقتين 17 و82، بينما سجل هدفي ساليرنيتانا أنتونيو كاندريفا في الدقيقتين 36 و49.

وحصد فريق روما، الذي يشارك هذا الموسم في الدوري الأوروبي، أول نقطة في البطولة، ونفس الأمر بالنسبة لساليرنيتانا، الذي تفادى الهبوط في الموسم الماضي.