صاحبة هدف تتويج إسبانيا بمونديال للسيدات تتلقى صدمة بوفاة والدها

تلقت أولجا كارمونا، لاعبة منتخب إسبانيا، خبرًا صادمًا بوفاة والدها بعد ساعات من قيادتها فريقها للتتويج بلقب كأس العالم للسيدات 2023.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في وقت متأخر من مساء الأحد أن أولجا كارمونا، التي سجلت هدف الفريق الوحيد في مباراة إنجلترا بنهائي كأس العالم توفي والدها.

وذكر الاتحاد الإسباني في بيانه "يأسف الاتحاد بشدة لاضطراره الإعلان عن وفاة والد أولجا كارمونا".

وأضاف "اللاعبة تلقت النبأ المحزن بعد مباراة نهائي كأس العالم للسيدات".

وتابع البيان "نرسل خالص العزاء لأولجا وعائلتها في هذه اللحظات الأليمة. نحبك يا أولجا، أنت في تاريخ كرة القدم الإسبانية".

وعقب مباراة النهائي، أهدت كارمونا، التي تنشط في صفوف ريال مدريد، هدف التتويج بلقب كأس العالم للسيدات إلى والدة إحدى صديقاتها التي توفيت مؤخرا، حيث كشفت عن قميص داخلي كتب عليه "ميرتشي".

وقالت كارمونا في تصريحات لقناة "لا أونا" الإسبانية الرسمية عقب نهاية المباراة "أريد أن أقول إن هذا الانتصار لإحدى أمهات صديقاتي التي توفيت مؤخرا، احتفلت بالهدف بهذا القميص".

أولجا كارمونا تقود إسبانيا لتتويج تاريخي

وفي وقت سابق من يوم الأحد، توج المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بفوزه الثمين 1 - صفر على نظيره الإنجليزي في المباراة النهائية للبطولة، التي أسدل الستار عليها في أستراليا ونيوزيلندا.

وعلى استاد "أستراليا" في مدينة سيدني، حسم المنتخب الإسباني المباراة بهدف سجلته أولجا كارمونا في الدقيقة 29، وأهدرت زميلتها جينيفر هيرموسو ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وانضم المنتخب الإسباني إلى السجل الذهبي لمونديال السيدات، وأصبح خامس منتخب يتوج بلقب البطولة على مدار تاريخها.

وفشل المنتخب الإنجليزي في إضافة اللقب العالمي إلى لقبه القاري بعد الفوز في منتصف العام الماضي بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2022).