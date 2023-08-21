الأهلي يستعيد فيرمينو قبل مواجهة الأخدود

استعاد الأهلي خدمات مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو قبل مواجهة الأخدود ضمن ثالث جولات دوري روشن للمحترفين.

وتألق فيرمينو وسجل 3 أهداف "هاتريك"، قاد بها الأهلي للفوز على الحزم بنتيجة 3-1 في الجولة الافتتاحية من الدوري.

لكن المهاجم البرازيلي، الذي يتصدر جدول ترتيب هدّافي المسابقة، تعرض للإصابة بشد عضلي في نفس المباراة، ليغيب عن لقاء الخليج الذي أقيم يوم الخميس الماضي ضمن الجولة الثانية.

وشارك فيرمينو في تدريبات الأهلي التي أُجريت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، استعدادًا لمباراة الأخدود، حيث عاد الفريق الأخضر للتدريبات بعد يومين راحة.

وفي ذات السياق، شهدت التدريبات مشاركة التركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق المنضم حديثًا من أتالانتا.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين بعد نهاية الجولة الثانية، برصيد 6 نقاط، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن الاتحاد، صاحب الصدارة.