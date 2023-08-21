رسميًا.. لاعب برشلونة يخرج لفترة إعارة جديدة

أعلن برشلونة خروج لاعبه الأمريكي سيرجينو ديست إلى فترة إعارة جديدة، هذه المرة في صفوف بي إس في أيندهوفن الهولندي لمدة موسم واحد.

ولعب ديست الموسم الماضي في صفوف إيه سي ميلان على سبيل الإعارة أيضًا.

وأصدر برشلونة بيانًا عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين، قال فيه إن توصل لاتفاق مع أيندهوفن يقضي بإعارة اللاعب الأمريكي إلى الفريق الهولندي حتى 30 يونيو 2024.

وأضاف برشلونة "أيندهوفن لديه الحق في شراء اللاعب بنهاية الموسم إذا أراد ذلك، فيما سيحصل البارسا على نسبة من إعادة بيع ديست إلى أي نادٍ مستقبلًا".

وسيعود ديست إلى الدوري الهولندي مجددًا بعد أن مثّل أياكس أمستردام في وقت سابق.

وشارك ديست في 72 مباراة مع برشلونة في كل البطولات، منها 56 أساسيًا، وتمكن من تسجيل هدفين.

وينتهي عقد ديست مع برشلونة في يونيو 2025، ما يعني أنه سيتبقى له موسم واحد بعد نهاية إعارته.