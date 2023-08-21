زيزو يعلن موقفه من عرض الشباب

كشف أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الزمالك، موقفه من العرض الذي قدمه الشباب في وقت سابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم الشباب عرضًا للزمالك لضم زيزو، لكن دون تحديد القيمة المالية للعرض.

بينما كشفت تقارير صحفية مصرية أن العرض بلغ 10 ملايين دولار، غير أن الزمالك تمسك بلاعبه.

ورغم الأنباء التي أشارت إلى أن والد زيزو يضغط بقوة للسماح برحيل نجله إلى الشباب، إلا أن اللاعب نفسه خرج وشدد على رفضه العرض، مفضلًا البقاء مع القلعة البيضاء.

زيزو: رغبتي الاستمرار مع الزمالك

وقال زيزو، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صباح اليوم الإثنين، "للتوضيح ولحق جماهير الزمالك عليّ، كل ما أثير في الأيام الماضية حول رغبتي في الرحيل عبارة عن اجتهادات من مواقع التواصل الاجتماعي، والله أعلم بمصدرها".

وتابع جناح المنتخب المصري "رغبتي كانت وستظل دائمًا الحفاظ على مصلحة الزمالك وجماهيره، وإذا كانت مصلحة النادي في انتقالي إلى أي نادٍ للاستفادة المالية أو لأي سبب آخر سأكون أول من يدعم هذا القرار".

وأضاف "رغبتي كانت وستظل البقاء مع الزمالك لأطول وقت ممكن، لمساعدة الفريق في أوقاته الصعبة قبل أوقات الفرح".

ويعتبر زيزو أحد أفضل لاعبي الزمالك والدوري المصري في الموسم الماضي.

وتألق زيزو في البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان للأندية الأبطال) التي أقيمت في المملكة العربية السعودية قبل أسابيع، حيث سجل هدفين في 3 مباريات لعبها بالبطولة.