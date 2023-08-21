الأرصاد: حفر الباطن تسجل أعلى حرارة اليوم بـ47 درجة

كشف المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الصمان وحفر الباطن 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.

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وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الصمان وحفر الباطن 47 مئوية، وكل من: المدينة المنوّرة وعرعر وسكاكا والتنهات والعلا والأحساء ورفحاء والخرج والدهناء 46 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها أبها والباحة 17 درجة، ثم الطائف 24 مئوية، والقريات 25 درجة، ونجران 26 مئوية.

وسجّلت أبها وينبع والوجه والسودة ومكة المكرّمة وجدة والدمام والباحة أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.