تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر يوليو

أصدرت الهيئةُ العامة للطيران المدني اليوم الاثنين مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر يوليو الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوي التي قدمها المسافرين خلال يوليو الماضي 1873 شكوى، وجاءت الخطوطَ الجويةَ السعوديةَ كأقلّ شركات الطيران شكاوى، بواقع 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يوليو وصلت إلى 97%.

وفي المركز الثاني من حيث الشكاوي حلَّ طيران ناس بواقع 29 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 98%، وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى 167 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96%.

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ووكشفت الهيئة أن أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر يونيو عن الرحلات أولًا، ثم التذاكر، ثم خدمات الأمتعة.

مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات

وحصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 7 شكاوى وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وسجل مطار حائل الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وتوفر الهيئةَ قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (8001168888)، وخدمة (واتس آب) على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، حيث تتلقى الهيئة الشكاوى من خلال تلك القنوات التي تنوَّعت ما بين إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة، وغيرها.