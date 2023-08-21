خالد البلطان يفتح النار على إدارة الشباب بسبب تمبكتي

فتح خالد البلطان، رئيس الشباب السابق، النار على مجلس إدارة النادي الحالي، بسبب طريقة رحيل حسان تمبكتي، مدافع الفريق، المتوقع إلى أحد أندية دوري روشن للمحترفين.

وتتنافس أندية الهلال والأهلي والنصر للحصول على خدمات تمبكتي قبل أيام من إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية أن الهلال حصل على توقيع اللاعب لمدة 4 أعوام.

ومن المتوقع أن تتكلف صفقة انتقال تمبكتي من الشباب نحو 150 مليون ريال سعودي، حسب التقارير الصحفية.

وكان تمبكتي أشعل المنافسة على خدماته، حين خرج في تصريح تليفزيوني يؤكد رغبته في الرحيل عن الشباب حال تلقى عرضًا مناسبًا، مشيرًا إلى أنه كان اتفق على ذلك مع البلطان، رئيس النادي السابق.

البلطان: ما حدث لا يليق بنادٍ مثل الشباب

من جانبه، قال البلطان، في تصريحات تليفزيونية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، "هذا شيء مخجل جدًا، لم أكن أتصور يومًا أن يصل نادي الشباب إلى هذا المستوى، بصراحة فوجئت بخروج تمبكتي في برنامج كورة على قناة روتانا خليجية، لأنه قال كلامًا مخالفًا وغير صحيح وغير منطقي ولا يمكنه تصديقه أبدًا".

وأضاف "إدارة الشباب سمحت للاعب بالخروج للإعلام والحديث عن عقده، وتريد بيع تمبكتي، ولصقت فشلها في البلطان وقالت للاعب هذا الكلام".

وأكمل "تمبكتي اضطر للتصريح إعلاميًا لدفع ثمن خروجه من الشباب، وهذا سيناريو غريب ولم أكن أتمنى أن تصل إدارة الشباب في يوم من الأيام إلى هذا النهج، لأنه لا يليق بناد عريق وكبير".

وقدم البلطان عرضًا لإدارة الشباب بقوله "إذا كنتم لا تقدرون على تمبكتي سلموني تفويضًا لمدة 48 ساعة، وسأجلس مع اللاعب وسأنهي لكم القصة، وسيبقى ولن أسمح له بالخروج نهائيًا".