سادس أجنبي.. الهلال يعلن رحيل موسى ماريجا

أعلن الهلال بشكل رسمي رحيل موسى ماريجا، مهاجم الفريق، بعد عامين فقط قضاهما في صفوف "الزعيم".

ونشر الهلال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، اليوم الإثنين، منشورًا وجه من خلال الشكر للمهاجم المالي.

وانضم ماريجا إلى الهلال عام 2021 قادمًا من بورتو البرتغالي.

ومنذ ذلك الوقت، لعب المهاجم صاحب الـ32 عامًا 75 مباراة في كل البطولات، سجل 25 هدفًا، وصنع 7 أهداف أخرى لزملائه.

ويأتي إعلان رحيل ماريجا بهدف إفساح المجال لقيد الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي العاصمي هذا الصيف.

وضم الهلال 8 نجوم في الميركاتو الصيفي حتى الآن، هم روبن نيفيز، وسيرجي سافيتش، وكاليدو كوليبالي، ومالكوم، ونيمار دا سيلفا، وياسين بونو، وألكسندر متروفيتش.

في المقابل، يعتبر ماريجا سادس لاعب أجنبي يرحل عن الهلال هذا الصيف.

وكانت صحيفة "الرياضية" أكدت في وقت سابق أن ماريجا طالب بمستحقاته المالية، البالغة نحو 4 ملايين ونصف المليون يورو، وتمثل رواتبه المتبقية من عقده، من أجل قبول ورقة المخالصة، وفك الارتباط رسميًا.