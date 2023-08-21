ارتفاع المعدل التهديفي في الجولة الثانية من دوري روشن

ارتفع المعدل التهديفي لدوري روشن للمحترفين في الجولة الثانية، التي اختتمت أول أمس السبت، مقارنة بالجولة الافتتاحية.

وأقيمت المباريات التسع في الجولة الثانية من دوري روشن على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية.

وشهدت مباريات الجولة الثانية تسجيل 25 هدفًا، بمعدل 2.77 هدف في المباراة الواحدة.

هذا المعدل يأتي بعد تسجيل 24 هدفًا في الجولة الأولى، بمعدل 2.66 هدف في المباراة.

أقصى عدد من الأهداف شهدته مباراة واحدة في الجولة الثانية هو 4 أهداف، وتكرر في 4 مباريات، هي ضمك والرياض (2-2)، والأهلي والخليج (3-1)، والفتح والأخدود (3-1)، والوحدة والشباب (3-1).

وكانت حصيلة 4 أهداف هي الأكبر أيضًا في مباراة واحدة بالجولة الأولى، وتكررت 3 مرات، في مباريات الأهلي والحزم (3-1)، والفيحاء والخليج (3-1)، والهلال وأبها (3-1).

وشهدت الجولة الثانية 7 مباريات انتهت بفوز أحد الفريقين، مقابل تعادلين فقط، ضمك والرياض 2-2، والهلال والفيحاء 1-1.

وتكرر هذا الرقم بعد أن شهدت الجولة الأولى أيضًا تعادلين فقط، الفتح والتعاون، والأخدود والشباب، حيث انتهت المباراتان بنفس النتيجة (1-1).

الإحصائية اللافتة هي أن الموسم الجديد من دوري روشن للمحترفين لم يسجل حتى الآن أي تعادل سلبي بعد إقامة 18 مباراة في الجولتين الأولى والثانية.

يذكر أن الجولة الثالثة من دوري روشن ستنطلق يوم الخميس المقبل بإقامة 4 مباريات.