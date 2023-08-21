الوزراء الفلسطيني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين

اتهم مجلس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الاثنين الاحتلال الإسرائيلي بفرض "عقوبات جماعية" على الفلسطينيين وذلك بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي إن "الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها بلدة حوارة وقرى جنوب نابلس خلال اليومين الماضيين من قبل عصابات المستوطنين، والعقوبات الجماعية والعدوان المتكرر على شعبنا ستزيده صلابة وعزيمة".

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وأدان اشتية "أصوات المستعمرين وشعارات المتطرفين المطالبة بمحو بلدة حوارة مرة أخرى" على خلفية عملية إطلاق نار في البلدة أمس أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين.

اقتحامات الاحتلال للضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال الإٍسرائيلي اقتحاماتها لقرى في الضفة الغربية فيما يقتحم مستوطنون يهود المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال ويؤدون طقوسًا تلموديةً.

وأصيب أكثر من 109 فلسطينيًا، في اقتحام قوات الاحتلال الإٍسرائيلي لقرية في نابلس، وأصيب 4 فلسطينيين في اقتحام الاحتلال لطولكرم.

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وهدم الاحتلال اليوم، 4 منازل فلسطينية أحدها قيد الإنشاء بمزاعم عدم الترخيض، وأخطرت بهدم 4 آخرين في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.