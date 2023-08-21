تستعد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين لانطلاق الجولة الثالثة من المسابقة يوم الخميس المقبل.

وأقيمت الجولتان الأولى والثانية من المسابقة، حيث أقيمت الأولى على مدار 4 أيام في الفترة من 11 حتى 14 أغسطس الجاري، فيما لُعبت الثانية على مدار 3 أيام من الخميس إلى السبت الماضيين.

وبعد نهاية الجولتين الأولى والثانية، يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 6 نقاط، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز في مباراتيه.

ويتفوق الاتحاد، حامل اللقب، بفارق الأهداف على الثنائي الأهلي والاتفاق اللذين تمكنا بدورهما من الفوز في المباراتين.

في المقابل، يقبع النصر في المركز الـ15 بجدول الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعدما تعرض لهزيمتين مفاجئتين على يد الاتفاق والتعاون على الترتيب.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة من دوري روشن على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين، بواقع 5 مباريات الخميس، و4 مباريات الجمعة.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن

الخميس 24 أغسطس

الساعة 06:00 مساءً.. الطائي والوحدة.

الساعة 09:00 مساءً.. الأهلي والأخدود.

الساعة 09:00 مساءً.. الرياض والاتحاد.

الساعة 09:00 مساءً.. الاتفاق والخليج.

الساعة 09:00 مساءً.. الرائد والهلال.

الجمعة 25 أغسطس

الساعة 06:00 مساءً.. الفيحاء والحزم.

الساعة 09:00 مساءً.. الشباب وضمك.

الساعة 09:00 مساءً.. التعاون وأبها.

الساعة 09:00 مساءً.. الفتح والنصر.

وتجدر الإشارة إلى أن كل المباريات ستذاع عبر شبكة قنوات SSC HD، الناقل الحصري للمسابقة.