هيئة الموسيقى تطلق معهد “بيت العود.. الرياض”

أعلنت هيئة الموسيقى، اليوم الاثنين، إطلاق معهد "بيت العود.. الرياض" أمام المهتمين بتعلّم العزف على العود، وتعلم صناعته فرصة التسجيل في المعهد، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء وحتى يوم 21 سبتمبر المقبل.

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وذكرت الهيئة أن المعهد يعد واحداً من سلسلة معاهد "بيت العود" المنتشرة في أكثر من دولةٍ عربية، وأنشأته هيئة الموسيقى بالتعاون مع بيت العود العربي بقيادة فنان اليونسكو للسلام نصير شمة، وذلك لتقديم فرصٍ تعليمية للطلاب الموهوبين، والإسهام في بناء مجتمعٍ عالمي لعازفي العود.

وأضافت أن المعهد أدخل المزيد من الآلات الموسيقية، لِيمنح الطالب حرية الاختيار لإحدى الآلات التقليدية مثل العود، والقانون، والبزق والساز، أو الآلات المبتكرة من قبل بيت العود مثل العودلين "الكمان الشرقي" والعودلا "الفيولا الشرقية"، والعودلو "التشيلو الشرقي"، والعودباص "الكونترباص الشرقي"، بجانب تقديم الدروس الصوتية المتنوعة.

ويوفّر معهد "بيت العود.. الرياض" الدروس الفردية والجماعية، وورش العمل والمحاضرات، كما تعتمد طُرق التعليم به على التقنيات التقليدية والابتكارات المعاصرة في العزف، مما يسمح للطلاب بتطوير أسلوبهم الشخصي وتعبيرهم الفني، ويقدم لهم فرصاً ثمينة للمشاركة في حفلات موسيقية وعروض علنية، ويمنحهم الثقة للتعبير عن مواهبهم أمام الجمهور.