“الفقيه” يقود وفد المملكة في قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين بالهند

يقود المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، وفد المملكة أثناء القمة القادمة لمجموعة الأعمال لدول العشرين، المنعقدة في العاصمة الهندية "نيودلهي" في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس 2023م.

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وسيمثل المهندس الفقيه والوفد السعودي المصالح التجارية للأعمال في المملكة، ويجتمعون مع نظرائهم من قطاع الأعمال في عشرين من الاقتصادات الرائدة في العالم، وستعمل المجموعة على مواءمة متطلبات قطاع الأعمال الخاص في المملكة، وإبراز أولويات الأعمال من خلال مجموعة المشاركة المنبثقة عن مجموعة الأعمال لدول العشرين.

أوضح الفقيه، أن هذه فرصة مهمة لمجتمع الأعمال في المملكة ليكون صوتًا في المنطقة ودول العالم النامية بشكل عام، مؤكدًا الحرص من خلال المشاركة على التصدي للتحديات العالمية الحرجة التي تصوغ مستقبل الأعمال وتشكل الاقتصاديات، معربًا عن تشرفه بتكليفه قيادة هذا الوفد إلى الهند، وعن حماسه للتواصل مع قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم مع أجل تسليط الضوء على مجتمع الاعمال في المملكة العربية السعودية كوجهةً استثماريةً واعدةً.

وبيّن الفقيه أن مجتمع الأعمال في المملكة والهند ينطلقان في مسار نمو مزدهر ولديهما اهتمام مشترك في بناء اقتصادات مستدامة وشاملة ومتنوعة للمستقبل، متطلعًا إلى تعميق التعاون بين الشركات في البلدين وكذلك الدول المتقدمة والنامية الأخرى خلال انعقاد قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين التي تترأسها الهند.

وبالإضافة إلى قيادة الوفد، سيشارك المهندس الفقيه في اجتماعات مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) من خلال إلقاء كلمة رئيسة والمشاركة في حلقة نقاش حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.