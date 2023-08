أتلتيكو يخطط لضم نجم بيتيس تحسبًا لرحيل دي بول إلى الأهلي

يسعى أتلتيكو مدريد للتعاقد مع الأرجنتيني جويدو رودريجيز، لاعب خط الوسط ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب الصحفي "بيبي إلياس"، فإن تعاقد أتليتكو مع رودريجيز من أجل خلافة مواطنه رودريجو دي بول القريب من الانتقال للنادي لأهلي.

وأشار إلياس إلى أن تلك الصفقة ستكلف نادي العاصمة لو تمت بالفعل حوالي 12 مليون يورو.

يذكر أن جويدو رودريجيز البالغ من العمر 29 عاماً، لديه عقد مع نادي ريال بيتيس حتى صيف 2024.

في سياق أخر، كشف الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، الأحد، أن باريس سان جيرمان يريد الحصول على مبلغ 60 مليون يورو، من أجل قبول رحيل لاعبه إلى الأهلي.

Marco #Verratti has agreed personal terms with #AlAhli for a contract until 2026 (€40M/year). Saudi’s Club are in talks to try to reach an agreement with #PSG, which ask 60M at least to sell the midfielder. #transfers 🇸🇦

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 20, 2023