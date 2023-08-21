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أتلتيكو يخطط لضم نجم بيتيس تحسبًا لرحيل دي بول إلى الأهلي

21 أغسطس 2023 · < 1 minutes

يسعى أتلتيكو مدريد للتعاقد مع الأرجنتيني جويدو رودريجيز، لاعب خط الوسط ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب الصحفي "بيبي إلياس"، فإن تعاقد أتليتكو مع رودريجيز من أجل خلافة مواطنه رودريجو دي بول القريب من الانتقال للنادي لأهلي.

وأشار إلياس إلى أن تلك الصفقة ستكلف نادي العاصمة لو تمت بالفعل حوالي 12 مليون يورو.

يذكر أن جويدو رودريجيز البالغ من العمر 29 عاماً، لديه عقد مع نادي ريال بيتيس حتى صيف 2024.

في سياق أخر، كشف الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، الأحد، أن باريس سان جيرمان يريد الحصول على مبلغ 60 مليون يورو، من أجل قبول رحيل لاعبه إلى الأهلي.

وأكد شيرا أن الأهلي توصل لاتفاقٍ مع اللاعب بكل شروطه الشخصية، حيث سيحصل على راتب سنوي قدره 40 مليون يورو، مقابل عقدٍ لمدة 3 سنوات.

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وانضم فيراتي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2012، قادمًا من بيسكارا الإيطالي عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا.