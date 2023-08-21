تحضيرات متواصلة قبل شهرين من انطلاق دورة الألعاب العالمية القتالية 2023

تواصل اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية تحضيراتها قبل 60 يوماً من انطلاق منافسات الدورة.

وتستضيف العاصمة الرياض الدورة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 20 حتى 30 أكتوبر المقبل، على ملاعب الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود.

وكثّفت اللجنة من وتيرة تحضيراتها لضمان استمرار الاستعدادات وفق أعلى المستويات، وبدأت فرق العمل في توزيع أدوارها وتنسيق جهودها مبكراً بشكل يجسّد الخبرات التنظيمية التي اكتسبتها الكوادر السعودية من تنظيم فعاليات كبرى جذبت انتباه العالم بأسره للمملكة وإمكاناتها.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للدورة إيان ريد، أن اللجنة تتابع جميع الاستعدادات لانطلاق الحدث العالمي وفقاً للخطط المعتمدة.

وأشار "ريد" إلى أن الاستعدادات تسير على قدمٍ وساق، حيث تتأهّب فرق العمل لتقديم نسخةٍ نموذجية، وكتابة قصة نجاح سعودية جديدة، تجسّد رؤية القيادة وتترجم الدعم الغير محدود من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وثقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال "ريد": "بعد شهرين من الآن، ستتوجه جميع الأنظار نحو العاصمة الرياض، مع انطلاق دورة الألعاب العالمية القتالية، ونتطلع إلى تنظيم حدث استثنائي يتجاوز التوقعات، وعلى نحو يَليقُ بمكانة المملكة، وتأكيد قدراتها وإمكاناتها والتي أهلتها لاستضافة وتنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، وترسيخ مكانتها الريادية في مجتمع الرياضة، ولا سيما الرياضات القتالية".

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وعلى مدار 11 يوماً، تستضيف ملاعب مجمع المدينة الرياضية في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023" بمشاركة أكثر من 2500 رياضي وإداري من أكثر من 80 دولة.

وتستقطب الدورة نخبة اللاعبين من حول العالم، في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكيندو، ومصارعة الذراع، والكيك بوكسينج، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.