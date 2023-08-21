الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الأقصى

أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بيانا اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى.

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وطالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بدوله وهيئاته المختلفة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه القدس والمسجد الأقصى، ومنع أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمسجد.

وجددت الجامعة العربية، إدانتها لجميع الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأماكن المقدسة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، مؤكدة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة مخصص للمسلمين فقط.

وأعربت الأمانة العامة عن رفضها لأي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على مدينة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، أو أي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، موجهة التحية لأبناء الشعب الفلسطيني وقيادته لصمودهم وتصديهم لجرائم الاحتلال ودفاعهم عن المقدسات.