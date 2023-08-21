رئيس هيئة الطرق المكلف يتفقد عدداً من المشاريع في منطقة الرياض باستخدام “الدرون”

وجه الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي، بتكثيف العمل على رفع مستوى الصيانة والنظافة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.

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وقام الدلامي، يرافقه وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية لصيانة وتشغيل الطرق طارق الشامي، بجولة ميدانية على عددٍ من مشاريع الطرق في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها.

واطلع الدلامي، على مستوى الصيانة والنظافة على الطرق، وقام بمسح عدد من المواقع باستخدام تقنية الدرون، التي باشرت الهيئة العامة للطرق مؤخراً استخدامها في العديد من أعمال المسح والتقييم لشبكة الطرق، بهدف استخدام أحدث التقنيات الحديثة في الأعمال؛ والتي تسهم في رفع مستوى السلامة والصيانة على الطرق.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق تم اعتمادها في في أغسطس العام الماضي 2022م من قبل مجلس الوزراء وتهدف لتنظيم وتشريع قطاع الطرق، والعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق والتي ترتكز على السلامة والجودة.