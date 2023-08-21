SRMG VENTURES تعلن عن استثمار بقيمة 5 ملايين دولار في “أنغامي”

أعلنت SRMG Ventures، ذراع الاستثمار الجريء التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، اليوم الاثنين، عن استثمار بقيمة 5 ملايين دولار في أنغامي، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في المنطقة.

اقرأ أيضًا.. العاصمة المقدسة ترفع جاهزيتها للتعامل مع تنبيه الأرصاد بتساقط الأمطار الغزيرة

ويمثّل هذا الاستثمار من قبل أكبر مجموعة إعلامية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منصة أنغامي خطوةً مهمة على مستوى قطاع الموسيقى الأسرع نمو عالمياً.

وستعزز SRMG Ventures مسار نمو أنغامي من خلال وصولها الإعلامي الواسع، ومكتبة المحتوى المميزة من التسجيلات والمدونات الصوتية الخاصة بها، لتمكين أنغامي من الاستحواذ على حصة أكبر في هذا القطاع الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى 700 مليون دولار بحلول عام 2026.

استثمار SRMG Ventures في منصة أنغامي يعكس مكانتها الفريدة والمتقدمة في قطاع الموسيقى والتسجيل الصوتي، حيث من المتوقع أن تنمو صناعة الموسيقى والتسجيل الصوتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل سنوي مركّب يبلغ 11%، وهو معدل يتجاوز نظيره في السوق العالمية. وهذا النمو السريع، الذي زاد تسليط الضوء عليه بعد بروز عدد من نجوم الموسيقى والغناء العرب والمواهب المحلية، إلى جانب الحضور الاستراتيجي للعلامات الدولية مثل Warner وUniversal و Sony، يعزز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمؤثّر رئيسي في المشهد الموسيقي العالمي.

وقالت جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG: "يشهد قطاع الموسيقى والمحتوى الصوتي نموًا متسارعًا، فقد زاد حجم سوق المحتوى الصوتي بنسبة 35٪ في عام 2022 وحده، مما يشكل فرصة نوعية للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن الاستثمار في الشركات والقطاعات الواعدة في مجالات الاعلام والتقنية هو من أولويات SRMG Ventures بهدف دعم وإعادة صياغة المشهد الإعلامي في المنطقة، كما يشكّل دافعًا لتعزيز النمو وتحسين الخدمات الّتي تقدّمها SRMG. لقد تمكنت أنغامي من تأسيس إحدى أكبر قواعد المستخدمين في قطاع البث الصوتي في المنطقة، وطوّرت منصة رائعة ذات قدرات تقنية متطورة، الأمر الذي يشهد على ريادة ونجاح المؤسّسَين إيلي حبيب وإدي مارون. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق أنغامي لتحقيق رؤيتنا المشتركة للارتقاء بصناعة الإعلام والترفيه في المنطقة".

يذكر أن استثمار SRMG Ventures في أنغامي يتماشى مع استراتيجيتها للاستثمار في الشركات والمجالات ذات النمو التجاري، مع التركيز على الإبداع الإعلامي والترفيه التفاعلي، ومنصات الوسائط الرقمية والممكّنات التي تتصدر الابتكار التكنولوجي والإبداعي.