تنفيذ أكثر من 2.6 مليون عملية إلكترونية عبر أبشر خلال يوليو الماضي

أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، تنفيذ أكثر من 2.6 مليون عملية إلكترونية في شهر يوليو الماضي، للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال الخدمات الإلكترونية لقطاعات الوزارة.

وقالت المنصة، في بيان لها ، اليوم الاثنين، أنها نفذت 11057 إصدارًا لسجل الأسرة، و27505 عمليات تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و128255 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و37185 مستفيدًا من خدمة بياناتي، و16581 عملية لخدمة بياناتي المطورة، و20921 تعريفًا بأفراد الأسرة، و9209 عمليات لخدمة إصدار هوية وطنية بدل تالف، و28517 إصدارًا لهوية وطنية بدل فاقد.

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وفيما يتعلق بخدمات المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 393986 جواز سفر إلكتروني، وإصدار وتجديد 640588 إقامة، وتنفيذ 58270 عملية تمديد تأشيرة خروج وعودة، و389803 عمليات إصدار تأشيرة خروج وعودة، و6642 عملية نقل خدمات، و32246 طلبًا لخدمة تقرير مقيم، و15047 إلغاءً لتأشيرة الخروج النهائي، و2029 إصدارًا لتفويض استقبال القادمات للعمل، و109736 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات.

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وفي الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للمرور في الأمن العام، أنجزت المنصة 108469 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و86717 طلب إذن إصلاح مركبة، و66096 تجديد رخصة قيادة، و84347 إصدار طلب تفويض قيادة، و17885 عملية إسقاط مركبات تالفة ومهملة، و13797 مبايعة مركبات، و4881 عملية مراجعة لصلاحية تأمين المركبات، و23327 طلبًا لخدمة استبدال اللوحات.

وأنجزت المنصة خلال شهر يوليو 172281 طلب توصيل للوثائق بالبريد، و5012 استفسارًا عامًا عن البصمة، وتم إصدار 9719 تقريرًا من خلال خدمة تقارير أبشر.

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