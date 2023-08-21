النصر بقيادة “رونالدو” يتطلع لمصالحة الجماهير عبر التأهل لمجموعات أبطال آسيا

يتطلع نادي النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تعويض بدايته المخيبة في الدوري السعودي، من خلال حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويستقبل النصر غداً، الثلاثاء، شباب الأهلي الإماراتي في الملحق المؤهل للدور التالي، وذلك على ملعب الأول بارك في الرياض.

الحمد لله على سلامتكم 💛🙏

ويا أهلًا وسهلًا بكم في بلدكم الثاني 🇸🇦 https://t.co/htILd7Q3DK — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 20, 2023

ويعوَّل النصر على رونالدو بوصفه أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى جانب كوكبة من نجومه المنظمين حديثاً للفريق، على غرار السنغالي ساديو مانيه، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والعاجي سيكو فوفانا ومواطنه غيسلان كونان، الذي سيحل بدلاً من البرازيلي أليكس تيليس المصاب.

وكانت أبرز مشاركة للنصر في البطولة عام 1995 عندما حل وصيفاً، وعامي 2020 و2021 عندما بلغ نصف النهائي، فيما بلغ شباب الأهلي النهائي عام 2015 عندما خسر أمام غوانغجو إيفرغراند الصيني.

وبدأ النصر موسمه بصورة مثالية، حيث توج بلقب بطولة الأندية العربية،لكنه قدَّم بداية سيئة جداً في الدوري المحلي حيث خسر أول مبارتين أمام الاتفاق 1-2 والتعاون 0-2.

في المقابل، لن تكون مهمة شباب الأهلي سهلة في سعيه للتأهل الرابع على التوالي والعاشر في تاريخه الى دور المجموعات، لكن مدرّبه الصربي ماركو نيكوليتش، شدَّد على عدم الخوف من الفريق السعودي رغم ما يضمّه من نجوم.

وتشهد النسخة 21 من البطولة بنظامها الحديث،الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، حيث تمتد مواعيدها من سبتمبر 2023م حتى مايو 2024.

وستوزّع قرعة الخميس في كوالالمبور الأندية المشاركة على 10 مجموعات، أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، وأندية الشرق على المجموعات من السادسة ولغاية العاشرة.

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ومن بين 40 نادياً تتنافس في دور المجموعات،حُدّد 32 متنافساً،في حين سيتم تحديد المقاعد الثمانية المتبقية من خلال 8 مباريات في الدور التمهيدي الفاصل الثلاثاء،علماً بأن نظام القرعة ينص على عدم وجود فريقين من ذات الدولة في نفس المجموعة.

وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.

وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر فبراير إلى أبريل 2024، على أن تقام مباراتا الدور النهائي يومي 11 و 18 مايو 2024.