تمبكتي هلالي.. اللاعب السعودي الأغلى في الدوري

حسمت إدارة نادي الهلال، صفقة التعاقد مع مدافع الشباب الدولي حسان تمبكتي لنادي الهلال لمدة 4 أعوام مقبلة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضحت الصحيفة أن أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد الثنيان، ونظيرتها في الهلال برئاسة فهد بن نافل، كانتا حاضرتين، فجر الاثنين، في مراسم توقيع عقد مدافع الشباب الدولي حسان تمبكتي للهلال، بقيمة مالية قاربت 138 مليون ريال سعودي.

وأشارت "الشرق الأوسط" أن التوقيع كان في منزل "العضو الذهبي الداعم الأمير الوليد بن طلال".

وذكرت الصحيفة أن الصفقة تضمنت نحو 60 مليون ريال من الهلال وتنازله عن ثلاثة لاعبين؛ أحدهم حمد اليامي دون تأكيد لاسم اللاعب، فضلاً عن خصم قيمة مستحقات الكولومبي كويلار من الصفقة.

وأضافت صحيفة "الشرق الأوسط": "الهلال كان متأخراً بنحو 10 ملايين عن الأندية المنافسة على الصفقة، يتقدمها النصر والاتحاد والأهلي، لكن الهلال زاد من المبلغ ليحظى باللاعب".

ونوهت الصحيفة إلى أنه يتوقع أن يتم إعلان التعاقد مع حسان تمبكتي، البالغ من العمر 24 عامًا ، رسميًا ليلة الثلاثاء.

اقرأ أيضًا:

مانشستر يونايتد ينافس الأهلي وبايرن ميونيخ على ضم فيراتي

وسيمثل حسان تمبكتي إضافة فنية كبيرة لنادي الهلال، إذ يعد الصفقة المحلية الوحيدة هذا الصيف التي أتمها الهلال بعد صيف ساخن جلب فيه العديد من نجوم كرة القدم في العالم، كان آخرهم النجم البرازيلي نيمار القادم من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتألق اللاعب الشاب حسان تمبكتي في مونديال قطر 2022، وكان أحد نجوم "الأخضر" في مواجهة الأرجنتين التي كسبها المنتخب السعودي بهدفين لهدف.