مصادر للوئام: “العربية” تحصل على موافقة الاستحواذ على وكالة “فادن‬” للدعاية بمبلغ 1.05 مليار ريال

كشفت مصادر لصحيفة "الوئام" أن الشركة العربية للتعهدات الفنية حصلت على موافقة الهيئة العامة للمنافسة للاستحواذ على وكالة "فادن‬" للدعاية، في صفقة قيمتها 1.05 مليار ريال.

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وتعتبر "العربية للتعهدات" شركة رائدة في أنشطة إقامة وتشغيل لوحات الإعلانات الخارجية، ويتضمن نشاطها إعلانات الطرق والإعلانات الداخلية.

و‏تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض في ماس 1983م، بهدف العمل في مجال إقامة وتشغيل لوحات الإعلانات الخارجية.

‏وتم إدراج "الشركة العربية للتعهدات الفنية"، في السوق المالية السعودي "تاسي‬" قبل نحو عامين، وتحديدا في 15 نوفمبر 2021، لتصبح شركة مساهمة سعودية برأس مال قدره 500 مليون ريال.