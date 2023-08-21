رئيسِ مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية يتوّج المنتخبات الفائزة بجميع البطولات

توَّج الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الاثنين، المنتخبات الفائزة في البطولات المختلفة، التي شهدت مشاركة أكثر من 140 لاعبًا ولاعبةً يمثلون 25 منتخبًا من المملكة والعالم العربي والقارة الأفريقية.

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وتمكن المنتخب السعودي للسيدات من تحقق لقب بطولتي Valorant وeFootball، ونجح المنتخب المصري في الفوز بلقب بطولة الرجال في لعبة Valorant، وانتزع المنتخب الأردني لقب بطولة الرجال في لعبة eFootball، الذي تنافسوا فيها على مدار 3 أيام في منطقة التحدي بموسم الجيمرز: أرض الأبطال – أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم – على أرض بوليفارد رياض سيتي.

وبارك الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، للمنتخبات الفائزة في ختام منافسات الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية الذي شهدت مستويات عالية وتنافس قوي بين المنتخبات المشاركة، مؤكدا سعيه من خلال الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، بأن يوفّر للجميع منصّة تنافسية تجمع الأشقاء تحت مظلّة واحدة وتتيح لهم فرصة التواصل وتنمية العلاقات الأخوية وتبادل الخبرات وتطوير مهاراتهم، ولدفع المجتمعات نحو ريادة قطاع الرياضات الإلكترونية عالميًّا.