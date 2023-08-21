الأزمة المالية تدفع برشلونة لإيقاف تقديم وجبة الإفطار للاعبي الرديف

اتخذت إدارة نادي برشلونة قرارًا غير مسبوق، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، قرر مجلس إدارة برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، إيقاف خدمة تقديم وجبة الإفطار للاعبي الفريق الرديف.

وذكرت الشبكة، أن برشلونة يرى أن "الخدمة تؤدي لصرف نفقات غير مبررة بالنسبة للإدارة، خاصة أنه في الفترة الأخيرة لا يتناول الجميع الطعام، لذلك يعتبر إهدار لأموال النادي".

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وأضافت: "النادي تعاقد على مدار السنوات الماضية مع شركة متخصصة في تقديم خدمة الطعام لفرق الشباب، لكن الأزمة المالية جعلت النادي ينظر للخدمات المقدمة وإيقاف ما لا جدوى لوجوده".

تحاول إدارة برشلونة في الفترة الماضية تحسين الوضع الاقتصادي للنادي، الذي تعرض لأزمات مالية ضخمة.