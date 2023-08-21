soniqs يحقق لقب بطولة pubg global series 2 في موسم الجيمرز أرض الأبطال

حقق فريق Soniqs من أمريكا الشمالية، لقب بطولة ببجي العالمية PUBG Global Series 2، التي تعد البطولة الـ13 ضمن منافسات النخبة في موسم الجيمرز: أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، بمشاركة 24 فريقاً تنافسوا على مدار 11 يوماً وبمجموع جوائز بلغ مليوني دولار، وذلك في منطقة Battle Royale ببوليفارد رياض سيتي.

الفائزون في pubg global series 2

حصل فريق Soniqs على جائزة المركز الأول البالغة 600,000 دولار.

نال الفريق السعودي Twisted Minds المركز الثاني ومبلغ 260,000 دولار.

حلّ الفريق الروسي Question Mark في المركز الثالث وحصل على مبلغ 160,000 دولار.

حصل الأسترالي TGLTN لاعب فريق Soniqs على جائزة أفضل لاعب ومبلغ 20,000 دولار.

وأشاد قائد فريق Soniqs اللاعب الأمريكي hwinn بالتنظيم المميز لموسم الجيمرز، وعده أمراً استثنائياً، وقال: "نجحنا في تحقيق الفوز من خلال ثقتنا في أنفسنا وإيماننا بالخطة وقدراتنا، مع الحفاظ على الاستمرارية والأداء الثابت بالإضافة إلى الهدوء والتركيز طوال فترة المنافسات وعدم الالتفات لما مضى، ومشاهدة التطور والنمو في الرياضات الإلكترونية وتحديداً في بطولات ببجي أمر جيد، وسنشارك في أي بطولة متى ما سنحت الفرصة لنا".