هيئة التطوير الدفاعي: إستراتيجية “كاوست” تعزز ريادة المملكة في المجالات التقنية

أكد محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، أن إستراتيجية "كاوست"، تهدف لتعزيز قدرة الجامعة على الإسهام الفاعل لدعم ريادة المملكة، في العديد من المجالات التقنية المستهدفة، وتعظيم الأثر الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي.

وقال السليمان، إن إستراتيجية "كاوست" التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء "كاوست"، من شأنها أن تسهم في بناء اقتصاد المعرفة الذي يرتكز على الكوادر البشرية المؤهلة، التي تزخر بها الجامعة وغيرها من الجامعات السعودية ومراكز البحث الوطنية.

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وأوضح محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، أن البنى البحثية الأساسية المتوفرة في القطاع الأكاديمي وتكاملها مع بنى التطوير في مراكز التطوير والشركات الكبرى، سيوفر البيئة المحفزة، لتعظيم الأثر من البحوث العلمية المميزة، والملكيات الفكرية المتراكمة.

كما أشار الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، إلى أن إنشاء معهد كاوست للتحول الوطني (NTI)، من المتوقع أن يسهم بشكل فعال؛ على تحويل المعرفة والبحث إلى منتجات وخدمات عالية القيمة في التقنيات العميقة.

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