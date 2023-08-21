“إيكواس” ترفض خطة المجلس العسكري الانتقالية في النيجر

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، اليوم الاثنين، رفضها الخطة المقترحة من المجلس العسكري في النيجر، بشأن تشكيل حكومة انتقالية لمدة 3 سنوات.

وصرح عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة، خلال مقابلة مع قناة "بي بي سي"، إن الخطة الانتقالية لمدة 3 سنوات في النيجر "غير مقبولة"، مشيرًا إلى أن مقترح المجلس العسكري بالنيجر ما هو إلا "ستار دخان" على الحوار والدبلوماسية.

وأكد مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة، أنه من الأفضل حاليًا أن يسرع المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين والتركيز على مسؤولياته في الدفاع عن وحدة أراضي النيجر.

كان رئيس رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، قد أعلن أمي الأحد، أن الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد سيكتمل في مدة أقصاها 3 سنوات.