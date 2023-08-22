قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 47 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 47 فلسطينيًا غالبيتهم من محافظة رام الله، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية.

وشملت حملة الاعتقالات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي اليوم في الضفة الغربية، 16 شخصًا من رام الله، و12 شخصًا من الخليل، و6 أشخاص من قلقيلية، و5 من نابلس، و4 من جنين، و4 من سلفيت وطولكرم.

اقرأ أيضًا:

وكان الاحتلال الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات فجر الاثنين في مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية، وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية 13 فلسطينياً من مناطق في الضفة الغربية